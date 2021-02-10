الأمن ينجح في إتمام الصلح وإنهاء نزاع بين عائلتين بسوهاج

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة جرجا.وجاء ذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.