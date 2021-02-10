حبس عاطل يروج الحشيش في أوسيم

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بأوسيم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطه، لاستكمال التحقيقات في القضية.كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بمنطقة أوسيم، وعقب إعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، واعترف بالاتجار بها، ليتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.وكانت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، قد توصلت إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه، والاتجار بها.وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة ترويجه المضبوطات.وبمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.