تايوان تتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح موديرنا لكورونا

أعلنت حكومة تايوان، اليوم الأربعاء، أنها سوف تتلقى أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مايو أو يونيو المقبلين، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على تدشين برنامج التطعيم.وقال وزير الصحة تشين شيه شونج إن 5 ملايين جرعة من اللقاح الذي تصنعه شركة موديرنا الأمريكية للأدوية سوف يكملون عدد الجرعات التي طلبتها الوزارة.وقال تشين، الذي يترأس أيضا مركز القيادة المركزية للوضع الوبائي "سوف يبدأ تسليم دفعات الجرعات في مايو أو يونيو المقبلين".وسوف يتم تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس تدريجيا وفقا لقائمة الفئات الأولى بالحصول على اللقاح.وأكد الوزير اليوم أن تايوان سوف تحصل على أكثر من 200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في أول جولة من التوزيع من جانب مبادرة كوفاكس لمشاركة اللقاحات، التي جمعت 1.3 مليون جرعة للدول غير الأعضاء بالأمم المتحدة.