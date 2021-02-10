بـ 575 مليون جنيه.. انتهاء 102 تدخل تنموي بقرى المنيا

كشف الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن عدد قرى محافظة المنيا المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة يبلغ ٢٥ قرية ضمن نطاق ١٠ مراكز من إجمالي٣٧٥ قرية على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد سكانها ٣٠٨ آلاف نسمة يشكلون ٥٪ من سكان المحافظة.وأشار مساعد الوزيرة، خلال جولة ميدانية تنظمها وزارة التخطيط اليوم وغدا، بعدد من قري ومراكز محافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة، إلى أن عدد التدخلات التنموية التي تم الانتهاء من تنفيذها بلغ ١٠٢ تدخل بتكلفة كلية ٥٧٥ مليون جنيه، من إجمالي اعتمادات مستهدفة بحوالي ١.٦٨ مليار جنيه لحوالي ٢٠٤ تدخلات مستهدفة.وأوضح أنه نتج عن التدخلات التي تم الانتهاء منها: مشروعين صرف صحي، ٣ مدارس تتضمن ٥٣ فصلا دراسيا، ١١١٢ عمود إنارة، ٨.٧ كم شبكات مياه، رصف طرق ٤.٦كم، مركزي شباب، ٤ وحدات صحية، رفع كفاءة ٣٣٣ منزل، محو أمية ٥٣ شخصا، ٢٩٦٤ مستفيدا من قروض المشروعات الصغيرة.ومن المستهدف تحسن مؤشر جودة الحياة: معدل إتاحة الخدمات الأساسية في هذه القرى في المتوسط بمعدل ٢٦ نقطة مئوية.