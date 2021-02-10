رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ 575 مليون جنيه.. انتهاء 102 تدخل تنموي بقرى المنيا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:57 ص
الدكتور جميل حلمي
الدكتور جميل حلمي
أميرة ممدوح
طباعة
كشف الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن عدد قرى محافظة المنيا المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة يبلغ ٢٥ قرية ضمن نطاق ١٠ مراكز من إجمالي٣٧٥ قرية على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد سكانها ٣٠٨ آلاف نسمة يشكلون ٥٪ من سكان المحافظة.

وأشار مساعد الوزيرة، خلال جولة ميدانية تنظمها وزارة التخطيط اليوم وغدا، بعدد من قري ومراكز محافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة، إلى أن عدد التدخلات التنموية التي تم الانتهاء من تنفيذها بلغ ١٠٢ تدخل بتكلفة كلية ٥٧٥ مليون جنيه، من إجمالي اعتمادات مستهدفة بحوالي ١.٦٨ مليار جنيه لحوالي ٢٠٤ تدخلات مستهدفة.

وأوضح أنه نتج عن التدخلات التي تم الانتهاء منها: مشروعين صرف صحي، ٣ مدارس تتضمن ٥٣ فصلا دراسيا، ١١١٢ عمود إنارة، ٨.٧ كم شبكات مياه، رصف طرق ٤.٦كم، مركزي شباب، ٤ وحدات صحية، رفع كفاءة ٣٣٣ منزل، محو أمية ٥٣ شخصا، ٢٩٦٤ مستفيدا من قروض المشروعات الصغيرة.

ومن المستهدف تحسن مؤشر جودة الحياة: معدل إتاحة الخدمات الأساسية في هذه القرى في المتوسط بمعدل ٢٦ نقطة مئوية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

نجل صاحب مطعم الفقير للمشويات يروي تفاصيل مقتل والده (فيديو)

حقيقة إلغاء إجازات المعلمين وعودة كامل القوة بالمدارس في 14 فبراير

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

الصور

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

image description

إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

image description

الشبورة تغلق طريق «الإسماعيلية – القاهرة» ومحور 30 يونيو (صور)

image description

انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

كوريا الجنوبية توافق على استخدام لقاح أسترازينيكا لمن فوق 65 عامًا

طريقة سهلة لفتح المكسرات بدون كسارة

جنوب إفريقيا تستأنف حملة التطعيم ضد كورونا

كوريا الجنوبية تشهد أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدين وسط جائحة كورونا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

مبدعة على طريق العالمية.. فيروز خالد تلهم الشباب برواية «lost in the echo» وتوقعات بتصدرها الأكثر مبيعا في العالم العربي

فؤاد حسين وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندرية

غدًا.. «الهناجر» تستضيف نادي السينما الهندية

الشروق تصدر الطبعة الـ8 من موسوعة «اليهود واليهودية والصهيونية»