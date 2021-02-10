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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض النفط رغم تراجع غير متوقع في المخزونات الأمريكية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:53 ص
النفط
النفط
وكالات
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نزلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، ما يهدد بإنهاء أطول صعود في عامين في الوقت الذي تجاهل فيه المستثمرون بيانات للقطاع تظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية؛ مما عزز التفاؤل بشأن زيادة متوقعة في الطلب العالمي على الوقود.

وتراجع خام برنت سنتا إلى 61.08 دولار للبرميل بعد أن زاد نحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء، حين لامس أعلى مستوى في 13 شهرا، وتراجع الخام الأمريكي ثمانية سنتات إلى 58.28 دولار.

وصعد برنت لثمانية أيام على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب مستمرة منذ يناير 2019، وربح الخام الأمريكي لسبعة أيام في أطول صعود منذ فبراير 2019.

وقال كيفين سولومون، محلل اقتصاديات الطاقة لدى "ستون إكس": "ارتفاع أسعار النفط ربما يشجع زيادة الإنتاج عالميا، بينما قد يحد ارتفاع التحوط من الصعود أكثر".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع، إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة في النصف الثاني من 2021 وفي 2022، بيد أنها راجعت بالخفض تقديرها لزيادة الإنتاج للعام الجاري كاملا.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير إلى نحو 474.1 مليونة برميل.

يأتي ذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 985 ألف برميل، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

وانخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.4 مليون برميل وفقا لما قاله معهد البترول.

لكن مخزونات البنزين زادت لترتفع 4.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادة 1.8 مليون برميل.

وصعدت أسعار النفط منذ نوفمبر إذ أطلقت الحكومات حملات للتطعيم من فيروس كورونا، بينما تضخ حزم تحفيز كبيرة لتعزيز النشاط الاقتصادي.

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