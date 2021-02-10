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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رابحًا 56.90 نقطة.. ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:29 ص
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
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سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ارتفاعًا، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.64% رابحًا 56.90 نقطة ليصل إلى مستوى 8949.82 نقطة.

وتراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.13% خاسرًا 34 نقطة ليصل إلى مستوى 25325.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 69.7 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.46%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.55%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.26%.

وصعد قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.09%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.43%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%.

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