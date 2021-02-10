4 خفراء يقتلون «حمادة الفقير» فى أكتوبر.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، اليوم الأربعاء، حبس 4 خفراء، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل "حمادة الفقير"، صاحب محل الفقير للمشويات، ومالك مزرعة بسبب خلافات بينهم على حراسة المزرعة الخاصة به.كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة عن أن المجني عليه كان يمتلك مزرعة بمنطقة أكتوبر، وعين خفيرا لحراستها، وبعد مرور فترة حضر 4 خفراء وطلبوا منه تعيينهم للعمل بالمزرعة أو دفع إتاوة لهم حتى لا يفتعلون مشكلات معه، ولم يهتم المجني عليه بكلام المتهمين ورفض طلباتهم فتشاجروا معه، مما دفعه لإخراج سلاح " طبنجة مرخصة" كان بحوزته وأطلق منه عدة أعيرة في الهواء لإخافة المتهمين.وأوضحت التحقيقات أن المتهمين غادروا المزرعة وقرروا الانتقام من المجني عليه، واتفقوا فيما بينهم على قتله، ويوم الواقعة تابعوا خط سيره واستغلوا وصوله للمزرعة وخلو الطريق من المارة وأطلقوا فوره عدة أعيرة نارية حتى سقط قتيلا وتمكنوا من الهرب حتى قامت قوة أمنية من ضباط مباحث أكتوبر من تتبع خط سير المتهمين والقبض عليهم واقتيادهم لقسم الشرطة للتحقيق معهم.يذكر أن بلاغا ورد لضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من غرفة النجدة، يفيد بالعثور على جثة صاحب مزرعة مقتولا بعدة طلقات في مناطق متفرقة من جسده داخل مزرعته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة صاحب المزرعة وتم التحفظ عليها وإخطار النيابة للتحقيق.