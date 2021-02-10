الحكم على 3 متهمين حرقوا مبنى وتسببوا في وفاة طفل بالمقطم اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحكم على عامل وآخرين متورطين في إشعال النيران في مبنى مسكون والتسبب في مقتل طفل بمنطقة المقطم.كانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت المتهمين إلى فضيلة المفتي؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم من عدمه.وتبين أن المتهمين بالقضية وهم كل من "محمد.ع" عامل و"كامل.م" وشهرته رامي و"هاني.م" و"صلاح.ع" حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال ابراهيم عليوه وعادل ابراهيم الغويط وأسامة محمد أبوصافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية بأن المتهمين بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة قام المتهم الأول بأن وضع النار عمدا في مبنى سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين، وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.وأضاف قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات أن المتهمين الباقيين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه عماد محمود، بأن توجهوا لمكان تواجده وحرضوه على ارتكاب تلك الجريمة واتفقوا معه على ارتكابها مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسده بنسبة 30%، فأمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات بالاتهامات السابقة.