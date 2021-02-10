تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت، لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.02% و0.08% على التوالي، فيما ارتفع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بمعدل 0.06% و0.13% على التوالي.وبلغت أحجام التداولات ببورصة الكويت بالمستهل نحو 81.4 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1745 صفقة حققت سيولة بقيمة 5.6 مليون دينار تقريبًا.وجاء سهم "استهلاكية" على رأس الاسهم المتراجعةبانخفاض بلغت نسبته 9.48%، فيما تصدر سهم "بريق" قائمة الاسهم المرتفعة بيصعد بنسبة 5.33%.وتصدر سهم "المتكاملة" نشاط السيولة بقيمة 885.64 ألف دينار مُرتفعًا بنسبة 3.16%، تلاه سهم "أرزان" بقيمة 692.84 ألف دينار مُرتفعًا بنحو 2.31%.