استهداف متعمد.. تفاصيل جديدة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران

كشفت شبكة" سي بي سي" الكندية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول إسقاط الطائرة الأوكرانية في العاصمة الإيرانية طهران منذ أكثر من سنة، وعلى متنها 176 راكبا، بصاروخ للحرس الثوري الإيراني.وقالت الشبكة، إن الحكومة الكندية وأجهزة المخابرات تدرس تسجيلا صوتيا مسربا، يرجح أنه لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة، يتحدث فيه عن احتمال استهداف متعمد للطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري.كما يقول في التسجيل إن "هناك آلاف الاحتمالات لتحطم الطائرة، بما في ذلك وجود عناصر مندسة نفذوا الهجوم عمدًا".إلى ذلك، اعتبر الوزير الإيراني أنه لن يكشف عن الحقيقة من قبل أعلى المستويات في الحكومة والجيش الإيراني، وقال باللغة الفارسية: "هناك أسباب لعدم الكشف عنها أبدًا، لن يخبرونا لأنهم إذا فعلوا ذلك، فسوف يفتحون بعض الأبواب لكشف أنظمة الدفاع في البلاد، والتي لن يكون من مصلحة الأمة أن تقولها علنًا".