الليلة.. مناقشة ديوان بوح فى الزمان لا المكان بمركز الحرية

تستقبل قاعة المسرح٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية ثقافية لمناقشة ديوان "بوح في الزمان لا المكان"٬ والصادر عن دار يسطرون للنشر والتوزيع٬ للشاعر الدكتور محمد شحاتة.هذا ويتناول الديوان بالنقد والشرح والتحليل٬ الشاعر ناجي عبد اللطيف٬ ويدير اللقاء الشاعر كمال علي مهدي.وعن الديوان يقول الناقد ناجي عبد اللطيف: "تبدو تجربة الشاعر منذ البداية وكأنها عبئا ثقيلا يحمل آثارا من هموم ماضيه وجهد حاضره وآمال مستقبله."ومن أجواء الديوان نقرأ:هل جاءك الحلم الذي يمضيبين المنام وسهده يفضيفي كل ليل من لياليه التيتهفو ويسمع نبضها نبضيوفي موضع آخر يقول:العين عندك والرضىنظر الرضى ما أطلب ُوأنا المتيم في الهوىسرُّ الهوى ما يغلبُوتقام الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.