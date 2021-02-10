الليلة.. مناقشة ديوان بوح فى الزمان لا المكان بمركز الحرية
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:03 ص
نضال ممدوحطباعة
تستقبل قاعة المسرح٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية ثقافية لمناقشة ديوان "بوح في الزمان لا المكان"٬ والصادر عن دار يسطرون للنشر والتوزيع٬ للشاعر الدكتور محمد شحاتة.
هذا ويتناول الديوان بالنقد والشرح والتحليل٬ الشاعر ناجي عبد اللطيف٬ ويدير اللقاء الشاعر كمال علي مهدي.
وعن الديوان يقول الناقد ناجي عبد اللطيف: "تبدو تجربة الشاعر منذ البداية وكأنها عبئا ثقيلا يحمل آثارا من هموم ماضيه وجهد حاضره وآمال مستقبله."
ومن أجواء الديوان نقرأ:
هل جاءك الحلم الذي يمضي
بين المنام وسهده يفضي
في كل ليل من لياليه التي
تهفو ويسمع نبضها نبضي
وفي موضع آخر يقول:
العين عندك والرضى
نظر الرضى ما أطلب ُ
وأنا المتيم في الهوى
سرُّ الهوى ما يغلبُ
وتقام الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.
هذا ويتناول الديوان بالنقد والشرح والتحليل٬ الشاعر ناجي عبد اللطيف٬ ويدير اللقاء الشاعر كمال علي مهدي.
وعن الديوان يقول الناقد ناجي عبد اللطيف: "تبدو تجربة الشاعر منذ البداية وكأنها عبئا ثقيلا يحمل آثارا من هموم ماضيه وجهد حاضره وآمال مستقبله."
ومن أجواء الديوان نقرأ:
هل جاءك الحلم الذي يمضي
بين المنام وسهده يفضي
في كل ليل من لياليه التي
تهفو ويسمع نبضها نبضي
وفي موضع آخر يقول:
العين عندك والرضى
نظر الرضى ما أطلب ُ
وأنا المتيم في الهوى
سرُّ الهوى ما يغلبُ
وتقام الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.