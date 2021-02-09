لا تعكري اللبن الصافي.. الباز يكشف دور الشعراوي في حياة شادية

أحيا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ذكرى عيد ميلاد الفنانة شادية، مشيرا إلى أن "شادية" كل من يعرفها كان يقول إنها "ست من الجنة"، نظرًا لطيبتها وملامحها الصافية.





وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الست شادية محترمة جدا لأنها بعد اعتزالها لم تخرج لتهين الفنانين وتقول أموال الفن حرام مثلما فعلت ممثلات أخريات، ولم تخرج لتقول إنها حلمت بأن النبي غطاها في المنام، ولم تتاجر بالحجاب والإقلاع عن الفن.



