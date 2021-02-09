كندا تعلن تخفيضات ضريبية للمستفيدين من إعانات جائحة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، عن تخفيضات ضريبية مؤقتة للمستفيدين من إعانات مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ما يزيل حقل ألغام اقتصادي وسياسي يهدد حكومته.وقال ترودو إن إدارة الضرائب لن تفرض فوائد على متأخرات الضرائب للمستفيدين من برامج الإعانة للمتضررين من جائحة كورونا لمدة عام على الأقل، كما ستقدم الحكومة عفوا للأفراد أصحاب المشروعات متناهية الصغر الذي حصلوا على إعانة دون وجه حق.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الإجراءات ستزيل عقبة محتملة أمام نمو الاقتصاد الكندي، حيث كانت الكثير من الأسر تواجه احتمال سداد مبالغ كبيرة للضرائب عن الإعانات التي حصلوا عليها في العام الماضي.كما أن هذه الخطوات تقلص مخاوف ترودو أثناء دراسة قرار الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في وقت لاحق من العام الحالي.