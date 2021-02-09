بـ«التخلص منهم ليلا».. عميد كلية موالِ لأردوغان يهدد طلاب «بوغازيتشي»

هدد عميد كلية أصول الدين بجامعة تراكيا التركية جودت كلتش، الطلاب المنتفضين في جامعة بوغازيتشي ضد قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين عضو حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، وصيًا على الجامعة، قائلا إنه يمكن التخلص من الطلاب ليلا دون أي صعوبة.وقال جودت كلتش عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، موجهًا حديثه لطلاب جامعة بوغازيتشي: «لا أعرف إن كنتم من بوغازيتشي أو من خارجها، ولكن نحن لا نحتجُّ مثلكم، ننهي العمل (الأمر) في وقت من الليل ونذهب إلى العمل في اليوم التالي، أردت أن تعرفوا ذلك». بما يحمل تهديدًا ضمنيًا بـ «ممارسات انتقامية» تجاه الطلاب ملمحًا بعبارة «في وقت من الليل»، وفقًا لما ذكره موقع «تي 24» التركي.وتشهد تركيا احتجاجات واسعة على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان، عضوًا من حزبه وصيًا على جامعة البوسفور (بوغازيتشي) في إسطنبول، ورفض طلاب وأساتذة الجامعة القرار، فيما ردت الشرطة بالاعتداء بالضرب والسحل واعتقال العشرات سواء من طلاب الجامعة أو المتضامنين معهم.