نجل صاحب مطعم الفقير للمشويات يروي تفاصيل مقتل والده (فيديو)

قال محمود الفقير، نجل صاحب مطعم الفقير للمشويات، الذي عثر على جثته مقتولا داخل مزرعته في 6 أكتوبر، إنه منذ يومان حضر 4 رجال من عرب أكتوبر، وطالبوا والده بدفع إتاوة لكنه رفض وبعد يومان جاءوا وبدأوا بإطلاق أعيرة نارية على حراس المزرعة والمباني.وتابع أنه توجه أحد الحراس مسرعا وقام بالاتصال بوالدي، وعندما حضر شاهد 4 رجال كل رجل منهم يحمل بندقية آلية وحصل بينهم مشادة كلامية، أسفرت عن إطلاق طلقة في منتصف رأسه وسقط جثة هامدة.وطالب بتدخل الأمن لمنع البلطجة والإتاوة بين لأهالي، مطالبا بإعدام المجرمين ليكونوا عبرة لمن يعتبر نفسه فوق القانون.كانت قد تلقت غرفة النجدة إشارة تفيد بالعثور على جثة صاحب محلات الفقير للمشويات، مقتولا داخل مزرعته بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة "حمادة الفقير" صاحب ومالك محلات الفقير للمشويات.وبعمل التحريات تبين أن وراء قتله 4 أشخاص، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المجنى عليه حتى سقط جثة هامدة، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لرفضه دفع إتاوة.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.