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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة في السودان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:43 م
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
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رحبت جامعة الدول العربية، مساء اليوم الثلاثاء، بتشكيل الحكومة السودانية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، واعتمدها مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه، أمس الاثنين، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأثنى مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة في بيان، على الروح الوطنية والشراكة التوافقية التي تحلت بها مختلف الأطياف السودانية لإتمام هذه الخطوة الهامة في سبيل استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية ومسيرة السلام في البلاد.

وجدد التزام الجامعة بمواصلة جهودها لمساندة الحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة السودانية في كل ما يدعم أمن السودان واستقراره وتعافيه الاقتصادي ونجاح عملية انتقاله السياسي.

وذكر المصدر أن السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة وجه بهذه المناسبة برقية إلى الدكتور عبد الله حمدوك لتهنئته على تشكيل الحكومة الجديدة، كما وجه رسالة مماثلة إلى السيدة مريم الصادق المهدي بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية.

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