فرنسا تؤكد تمسكها الثابت بأمن السعودية

‏‎جددت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، تمسكها الثابت بأمن المملكة العربية السعودية، معربة عن إدانتها بحزم محاولات الاعتداء الجوي على السعودية يومي الأحد والإثنين الماضيين.وشددت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، مساء اليوم، على ضرورة أن يتوقف التصعيد ضد السعودية انطلاقا من اليمن فورا، وذلك وفق قناة العربية.وطالبت فرنسا جماعة الحوثيين في اليمن بضرورة وقف أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.