مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا 3566.13 نقطة

أغلق مؤشر سوق مسقط (30)، اليوم، عند مستوى 13ر3566 نقطة، منخفضًا 1ر12 نقطة، بنسبة 339ر0%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 25ر3578 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونين و54 ألفًا و497 ريالًا عمانيًا، منخفضة بنسبة 2ر6%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و190 ألف ريال عماني.