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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انتخابات «المحامين» الفرعية.. مصطفى زكى نقيبًّا لشمال الشرقية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:02 م
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
محمد جعفر
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أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج الانتخابات في نقابة شمال الشرقية الفرعية، وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 6047 عضوًا، وبلغ عدد الحضور 3076 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على الانتخابات بهذه النقابة عن فوز مصطفى زكي مصطفى، نقيبًا، لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1028 صوتًا، وفوز أحمد حلمي عبد العظيم بغدادي، عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 923 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- زكريا مصطفى السيد محمد 2487 صوتًا.
2- محمد إبراهيم علي عيسى 1647 صوتًا.
3- محمد عبدالباقي عبد الحليم 1627 صوتًا.
4- أحمد السيد أحمد حسن 1495 صوتًا.
5- أحمد يوسف محمود أحمد 1343 صوتًا.
6- محمدي السيد مسعد خليل 1319 صوتًا.
7- عزام محمد رمضان محمد 1301 صوتًا.
8- أحمد محمد عبد الحميد مهدي 1070 صوتًا.
9- السيد عثمان حجاج عبد الهادي 883 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1952 عضوًا.

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