صدور رواية «درويش» لـ هدى أنور عن دار ليان للنشر

صدر حديثا عن دار ليان للنشر والتوزيع، رواية "درويش" للروائية هدى أنور، الرواية تصور ملحمة إنسانية فى الحب والحرب والسلام، حيث بحث الإنسان عن ماهيته الحقيقية وحيث التضحيات الكبرى لدراويش الوطن الذين يدورون حول أوطانهم فى رقصة بذل للأرواح فداء للأرض وتحقيقا للسلام والاستقرار.يصعد بطل الرواية إلى جبل الطور فى رحلة بحث عن الذات، لم تكن رحلة الصعود هى الشاقة بل كل ما سبقها كان هو الدافع والمحرك لصعود جبل النفس ومحاولات السمو الروحى وقطع كل أحبال الأسى والتعلق بأرواح فارقت الأرض إلى السماء، رحلة إنسانية روحية تأخذ بابطالها إلى دروب متفرقة وتبقى الحقيقة المطلقة، الروح لا تفارق الروح، والدراويش يدورون حول أوطانهم كما تدور الأنجم فى أفلاكها والأقمار فى مداراتها، والإنسان يدور حول نفسه باحثًا عن الحقيقة.جدير بالذكر أن هدى أنور خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وحصلت على العديد من الجوائز فى الأدب والقصة القصيرة من الجامعة، صدرت أول رواية لها فى عام 2016 بعد أن سافرت إلى سانت كاترين، واختارت لها عنوان "صوفى"، تطلبت منها عشرين شهرًا لكتابتها، وبعدها قررت نقل تجربتها التى ساعدتها على اجتياز مرحلة التوقف عن الكتابة للآخرين، كما صدر لها رواية سحر حلال فى نوفمبر لعام 2018 ورواية درويش فى عام 2021.