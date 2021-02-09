تصعيد محمد راضي مسعود لعضوية مجلس نقابة المحامين

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية عن قرار النقابة العامة بحلول محمد راضي مسعود، المحامي أمام محكمة النقض، عضوًا بمجلس النقابة العامة للمحامين، محل المغفور له سيد عبدالغني.وقال عطية إن القرار جاء بعد الاطلاع على شهادة وفاة الزميل سيد عبدالغنى، عضو مجلس النقابة العامة وأمين الصندوق، والذي انتقل إلى الرفيق الأعلى في 512021، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة 142 من قانون المحاماة، على وجوب تعيين المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق، مع وجوب مراعاة حكم المادة 131.وأضاف: استبان من الاطلاع على نتيجة الانتخابات التي عقدت في 15 مارس 2020، أن المرشح التالي للناجحين الحاصل على أعلى الأصوات التالية فيها، هو محمد راضي مسعود، وهو من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، وبالاطلاع على الدعوة الموجهة من الأمين العام لنقابة المحامين في 2412021 ، بوجوب سرعة التصعيد لمقتضيات العمل، ومن ثم العرض على النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بالتمرير، ووافق أغلبية أعضاء المجلس، على تصعيد محمد راضي مسعود، المحامي بالنقض، عضوًا بمجلس النقابة العامة للمحامين، محل المغفور له سيد عبدالغنى.