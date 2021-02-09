مصر تحتفل باليوم العالمي للإنترنت الآمن

تشارك مصر، مُمثلة في الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاحتفال بالنسخة الثامنة عشرة من اليوم العالمي للإنترنت الآمن، اليوم الثلاثاء 9 فبراير، من خلال عدد من الأنشطة التوعوية التي تستهدف تعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية للأطفال والشباب والحفاظ على خصوصية مستخدمي الإنترنت بشكل عام. وتأتي نسخة هذا العام من الاحتفال باليوم العالمي للإنترنت الآمن تحت شعار "معًا من أجل إنترنت أفضل".ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للإنترنت الآمن إلى تهيئة إنترنت أفضل للجميع من خلال نشر الدعوة لكل الأفراد والشعوب والمؤسسات للعمل على استخدام التكنولوجيا من خلال عدد من القيم الأساسية لحماية الجميع وخاصة الأطفال والمراهقين، حيث تتمثل هذه القيم في: المسئولية، الاحترام، الوعي، الإبداع.ويعود الاهتمام بالأمان على الإنترنت إلى عام 2007 عندما تبنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القيم الأربع ذاتها لدعم الاستخدام الآمن للإنترنت في مصر، ذلك عن طريق نشر الوعي المجتمعي والتشبيك مع الشركاء المحليين والدوليين لتمكين الأطفال والمراهقين والنشء من استخدام الإنترنت، مع حمايتهم، وإرساء المبادئ السليمة للتعامل من خلال تعزيز عنصر الأمان في عالم الإنترنت لكل من الأطفال وأسرهم وتطوير أساليب الوقاية لتحقيق الحماية في العالم الرقمي، إضافة إلى نشر الوعي بأساليب الحماية على الإنترنت.