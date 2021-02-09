إسرائيل: إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، إن "إيران لم تتخل عن برنامجها النووي وزادت جهودها فيه".وأضاف كوهين أن "المحور الإيراني يواصل التموضع في سوريا لاستهداف إسرائيل".في المقابل، حذر وزير المخابرات الإيراني الغرب من أن بلاده قد تتجه لامتلاك سلاح نووي إذا استمرت العقوبات الدولية المعوقة على طهران، وفق ما أفاد التليفزيون الرسمي، الثلاثاء.كما نقل عن علوي قوله: "برنامجنا النووي سلمي، لكن إذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه فلن يكون ذلك خطأ إيران بل خطأهم".ورغم ذلك، أضاف أن إيران ليست لديها خطط لامتلاك سلاح نووي في ظل "الظروف الحالية".يأتي هذا في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم عام 2015.