هاني زاده يطعن على استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك

أقام هاني زاده، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق منذ قليل، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي.كما طلب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.وتضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك، لم يتضمنا نصًا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها، وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط.وقال: "إن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبًا بمخالفة القانون، مخطئًا في تطبيقه وتأويله، قاصرًا في تسبيبه، فاسدًا في الاستدلال، ويتعين إلغاؤه".