رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

هاني زاده يطعن على استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:37 م
هاني زاده
هاني زاده
عماد سليمان
طباعة
أقام هاني زاده، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق منذ قليل، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي.

كما طلب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

وتضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك، لم يتضمنا نصًا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها، وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط.

وقال: "إن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبًا بمخالفة القانون، مخطئًا في تطبيقه وتأويله، قاصرًا في تسبيبه، فاسدًا في الاستدلال، ويتعين إلغاؤه".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

السيسي يستقبل عددًا من رؤساء الشركات البلجيكية لبحث آفاق التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

الصور

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلي ومحجر بيطري بدمياط

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: الدولة تولى أهمية كبيرة لمشروع تنمية بحيرة البردويل

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الأفريقية

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفعالية

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«جوته» ينظم مناقشة أونلاين لفنانى الإقامة الفنية الرقمية

حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومي لثقافة الطفل

الغربي عمران: أقتران روايتي بصاحب نوبل شرف كبير

أطفال وشباب «برنا آرت» يتحدون كورونا بمعرض فني