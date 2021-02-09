رابط موقع إحلال السيارات 2021 في مصر .. ميكروباص ومستعملة

ماهي شروط السيارات لتقديم لطلب الاحلال:



- علي المتقدم أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.



- أن يتعهد المتقدم بالالتزام بسداد المبلغ المستحق على السيارة واثبات قدرته المالية على السداد من خلال بيان بمفردات المرتب أو سندات ملكية، أو وديعة.



- فترة السماح 3 أشهر وكذلك فترة سداد القسط تصل إلى 120 شهرًا.



- ألا يكون قد صدر ضد المتقدم بطلب إحلال السيارات القديمة حكما قضائيا من قبل.



- تقديم فحص طبي شامل يثبت عدم تعاطي المتقدم لطلب الإحلال لأي مواد مخدرة.



ماهي الاوراق الواجب توافرها لتتم عملية إحلال السيارات 2021 - إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للممستفيد والضامن.



- إيصال كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي أو ما يثبت محل اقامته هو والضامن بحيث تكون العقود أو تلك الايصالات لم يمر عليها 3 أشهر.



- رخصة سارية للسيارة القديمة المراد إحلالها.



خطوات تقديم طلب إحلال السيارات الملاكي 2021: - الخطوة الأولي: تسجيل يتمالدخول على موقع إحلال السيارات الملاكي من خلال الرابط التالي: https:www.gogreenmasr.comar



- الخطوة الثانية: يتم اختيار خدمة إحلال السيارات الملاكي.



- الخطوة الثالثة: إدخال الراغب في عملية إحلال سيارة للعمل بالغاز الطبييعي البيانات المطلوبة الخاصة بالسيارة المراد إحلالها.



- الخطوة الرابعة: بعد استكمال البيانات المطلوبة يتم الضعط على كلمة تسجيل لإتمام عملية التسجيل.



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- الخطوة الرابعة: بعد استكمال البيانات المطلوبة يتم الضعط على كلمة تسجيل لإتمام عملية التسجيل.

لا يزال المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي تلقي إقبالًا كبيرًا على الموقع الرسمي والخاص بتسجيل إحلال السيارات الملاكي 2021 التي أنشأته الحكومة ووزارة الصناعة بالتعاون مع وزارتي المالية والبترول، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة.وتستهدف المبادرة الرئاسة حول إحلال السيارات كافة أنواع السيارات "ملاكي، ميكروباس، أجرة" والتى مر عليها أكثر من 20 عامًا، وأيضًا السيارات الحديثة بالنسبة لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين.ويرصد "الدستور" في التقرير التالي رابط موقع تسجيل إحلال السيارات الملاكي 2021 وجميع التفاصيل والشروط الخاصة بعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي- لابد الأ يقل سن المتقدم لطلب التحويل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.