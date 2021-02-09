هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

نظم حزب مستقبل وطن قافلة ميداينة كبيرة توجهت إلى منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحرص على خدمة المواطنين، وتفعيل الدور الاجتماعى والسياسي، وتخفيف العبء على المواطنين، وتحسين المستوى المعيشي والصحي لهم.وشملت القافلة والتى ضمت عددًا كبيرًا من الشباب- توزيع مواد غذائية على أهالى المنطقة، وتوفير عدد كبير من البطاطين لمحدودي الدخل والأسر البسيطة، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لشعب عظيم.وكان أهالي منطقة عزبة الهجانة التابعة لمحافظة القاهرة، قد فوجئوا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم، الأحد الماضى، وهو ما قوبل بتصفيق حاد وزغاريد من الأهالي وكلمات الترحيب والهتافات للرئيس السيسى.