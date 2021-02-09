رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2021

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:17 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
شيماء حسين
طباعة
يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة طريقة الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2021 الذي تمنحه وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر فقرا وفقا للشروط التي تم وضعها لتعينهم على حياة كريمة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام الالكتروني للمستحقين والأوراق المطلوبة للحصول على المعاش.

طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2021

يستطيع الراغبين في الحصول على معاش التكافل والكرامة الاستعلام إلكترونيا عن مدى احقيتهم في الحصول عليه من عدمه وذلك بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا) عقب إدخال الرقم القومي للراغب في الاستعلام خاصة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية حيث يدمر خلايا المناعة في الجسم ويتسبب في الوفاة الفورية عقب القضاء على الأجهزة الحيوية بالكامل.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للراغبين في الاستعلام عن معاش الـ 400 جنيه شهريا ضمن برنامج التكافل والكرامة الذي يتم منحه للأسر الأكثر احتياجا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي ( من هنا

اختيار خدمة معاش التكافل والكرامة من القائمة الرئيسية

كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام المكون من 14 رقمًا

ظهور كافة بيانات المتقدم السابق إدخالها

الضغط على زر الاستعلام عقب التأكد من صحة البيانات

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش التكافل والكرامة

يمكن الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2021 للأيتام وكبار السن الذين لم يقدروا على العمل ولم تشملهم مظلة التأمينات الاجتماعية والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة و الأرامل على طريق الموقع الإلكتروني عقب تقديم الأوراق التالية:-

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

شهادة الميلاد الكمبيوتر

تقديم وثيقة الزواج أو طلاق أو الهجرة أو الوفاة 

إيصال مرافق حديث

تقرر طبي شامل لذوي الاحتياجات الخاصة إن وجد

قيد مدرسي للأطفال

إقرار وصايا للأيتام

اقرأ أيضاً

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

السيسي يستقبل عددًا من رؤساء الشركات البلجيكية لبحث آفاق التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر

الصور

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلي ومحجر بيطري بدمياط

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: الدولة تولى أهمية كبيرة لمشروع تنمية بحيرة البردويل

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الأفريقية

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفعالية

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«جوته» ينظم مناقشة أونلاين لفنانى الإقامة الفنية الرقمية

حفل توقيع كتاب «سلة الحكايات» بالقومي لثقافة الطفل

الغربي عمران: أقتران روايتي بصاحب نوبل شرف كبير

أطفال وشباب «برنا آرت» يتحدون كورونا بمعرض فني