



طرق الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2021

يستطيع الراغبين في الحصول على معاش التكافل والكرامة الاستعلام إلكترونيا عن مدى احقيتهم في الحصول عليه من عدمه وذلك بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا ) عقب إدخال الرقم القومي للراغب في الاستعلام خاصة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية حيث يدمر خلايا المناعة في الجسم ويتسبب في الوفاة الفورية عقب القضاء على الأجهزة الحيوية بالكامل.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للراغبين في الاستعلام عن معاش الـ 400 جنيه شهريا ضمن برنامج التكافل والكرامة الذي يتم منحه للأسر الأكثر احتياجا بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي ( من هنا





اختيار خدمة معاش التكافل والكرامة من القائمة الرئيسية





كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام المكون من 14 رقمًا





ظهور كافة بيانات المتقدم السابق إدخالها





الضغط على زر الاستعلام عقب التأكد من صحة البيانات





الأوراق المطلوبة للحصول على معاش التكافل والكرامة

يمكن الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2021 للأيتام وكبار السن الذين لم يقدروا على العمل ولم تشملهم مظلة التأمينات الاجتماعية والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة و الأرامل على طريق الموقع الإلكتروني عقب تقديم الأوراق التالية:-





صورة بطاقة الرقم القومي سارية





شهادة الميلاد الكمبيوتر





تقديم وثيقة الزواج أو طلاق أو الهجرة أو الوفاة





إيصال مرافق حديث





تقرر طبي شامل لذوي الاحتياجات الخاصة إن وجد





قيد مدرسي للأطفال





إقرار وصايا للأيتام





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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة طريقةالذي تمنحه وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر فقرا وفقا للشروط التي تم وضعها لتعينهم على حياة كريمة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام الالكتروني للمستحقين والأوراق المطلوبة للحصول على المعاش.