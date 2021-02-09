بدء المؤتمر الصحفي العاجل لرئيس حزب الوفد

بدأ منذ قليل مؤتمر صحفي عاجل للمستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد؛ لإعلان عدة قرارات مهمة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة.وحضر المؤتمر فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الحزب، والإعلاميين.