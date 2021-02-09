بريطانيا تكشف سلالة «كورونا» الأكثر انتشارًا لديها

كشف وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس، اليوم الثلاثاء، عن سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا هى الأكثر انتشارًا حاليًا في البلاد.وقال يوستيس الثلاثاء إن التحدي الرئيسي هو التعامل مع سلالة كنت المتحورة، مؤكدًا أن اللقاحات تعمل على سلالة "كنت" المتحورة.كما أضاف أن سلالة جنوب إفريقيا أقل معدية من سلالة "كنت"، وفقًا لقناة "العربية".بالتزامن لفتت جامعة "أوكسفورد" إلى أنه "جار التحقق مما إذا كنا سنحتاج لقاحًا جديدًا لمواجهة تحور كورونا".يذكر أنه في 4 فبراير الحالي، كشف الوزير البريطاني المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، ناظم الزهاوي، أن هناك حاليًا نحو 4000 سلالة متحورة من الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 في أنحاء العالم.