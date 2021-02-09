ضبط مسجل خطر حصد 75 مليون جنيه من التجارة في العملة

تمكنت مباحث الأموال العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر يتاجر في النقد الأجنبي في محافظة الدقهلية.وتبين ممارسته لنشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وأن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتى 2019 طبقًا للفحص المستندي تضمن( 4٫5 مليون ريال سعودي، 23 ألف دولار أمريكي، 7 ألاف يورو، 330 ألف درهم إماراتي، 16 ألف دينار كويتي) بإجمالي 75 مليون جنيه مصري.وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.