ضبط عاطل أجرى تحويلات مالية مشبوهة بـ10 ملايين جنيه بالقاهرة

تمكنت مباحث الأموال العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل يتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، في منطقة الزيتون بالقاهرة.وتبين حيازته لـ(عملات "محلية، أجنبية"، هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم)، وبلغ حجم تعاملاته في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خلال العام الماضي وحتى تاريخه 10 ملايين جنيه.بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.