ندب المعمل الجنائي لفحص حريق محل جلود في الزمالك

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الثلاثاء، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في محل بيع الجلود بمنطقة الزمالك، دون وقوع خسائر في الأرواح، وإعداد تقرير حول سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.كانت الإدارة العامة للحماية المدنية، تلقت بلاغا باشتعال النيران في محل جلود، وانتقل ضباط الحماية المدنية، بصحبة 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها ومنع انتقالها إلى العقارات المجاورة.و تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وكشفت التحريات الأولية، بأن "ماسا كهربائيا" وراء الاشتعال، وعدم وجود شبة جنائية وراء الحريق.