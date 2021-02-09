«راميدا» تتراجع عن قرار التقدم بعرض لشراء أسهم «جلاكسو جروب»

قالت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية «راميدا»، إنها قررت التراجع عن قرار التقدم بعرض شراء أسهم شركة «جلاكسو جروب» ليمتد في شركة جلاسكو سميثكلاين.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية منذ قليل، أن «ذلك يأتي في ضوء قرار شركة جلاكسو جروب لميتد باستثناء راميدا وباقي المتقدمين الآخرين بالعروض (ما عدا أحد المتقدمين على سبيل الحصر) من عملية المفاوضات بشأن الاستحواذ على الأسهم في الشركة المستهدفة، وعدم التمكين من القيام بالفحص النافي للجهاز على الشركة المستهدفة».وأشارت إلى «اشتراكها وآخرين في عملية الاستحواذ على الأسهم كان من شأنه إتاحة الفرصة لتقديم عرض شراء منافس، والذي قد يؤتي بالنفع لكل مساهمي الشركة المستهدفة بالأخص لصالح مساهمي الأقلية في الشركة المستهدفة».وأعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، إن المساهم الرئيسي شركة جلاكسو جروب ليميتد، ردت على رغبة الاستحواذ المقدمة من شركتي العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (اكديما مصر) والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بعدم التمكن من إجراء مفاوضات مع الشركتين بشأن هذه الصفقة المحتملة في الوقت الحالي.وأوضح المساهم الرئيسي، أنه قرر تركيز جهوده ومواردة في مناقشة الصفقة المحتملة مع شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي ال سي في الوقت الراهن.وأشار، إلى أن ذلك نظرًا لهيكل الصفقة المحتملة وما تتطلبه من إجراءات الفحص النافي للجهالة والمفاوضات من جهد ووقت كبير من جانبه، وكذلك لتجنب أي تأثير سلبي على الشركة، واستمرار قيامها بتوريد الأدوية والمنتجات والأمصال والأدوية المتعلقة بصحة عناية المستهلك في مصر.