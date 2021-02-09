لدفاعه عن والدهما.. القبض على قاتل شقيقه في السلام
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:32 ص
هدير مصطفيطباعة
نجح ضباط مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، في القبض على المتهم بقتل شقيقه لدفاعه عن والده في منطقة السلام بمحافظة القاهرة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد الأهالي بمقتل شاب على يد شقيقه، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة السلام.
بالفحص تبين مقتل شاب في العقد الثالث من العمر على يد شقيقه بسبب قيام المتهم بالتعدي على والده، وأثناء قيام شقيقه بالدفاع عن والدهما قام المتهم "م" بطعنه بسلاح أبيض مطواة، ولقي مصرعه في الحال، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد الأهالي بمقتل شاب على يد شقيقه، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة السلام.
بالفحص تبين مقتل شاب في العقد الثالث من العمر على يد شقيقه بسبب قيام المتهم بالتعدي على والده، وأثناء قيام شقيقه بالدفاع عن والدهما قام المتهم "م" بطعنه بسلاح أبيض مطواة، ولقي مصرعه في الحال، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.