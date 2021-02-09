لدفاعه عن والدهما.. القبض على قاتل شقيقه في السلام

نجح ضباط مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، في القبض على المتهم بقتل شقيقه لدفاعه عن والده في منطقة السلام بمحافظة القاهرة.وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد الأهالي بمقتل شاب على يد شقيقه، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة السلام.بالفحص تبين مقتل شاب في العقد الثالث من العمر على يد شقيقه بسبب قيام المتهم بالتعدي على والده، وأثناء قيام شقيقه بالدفاع عن والدهما قام المتهم "م" بطعنه بسلاح أبيض مطواة، ولقي مصرعه في الحال، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.