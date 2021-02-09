ضبط 55 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 55 ألف قطعة كمامة طبية بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية و8 ماكينات تصنيع بدون مستندات مجهولة المصدر.وتشكل تلك الكمامات خطرًا على الصحة العامة، وجرى ضبطها أثناء التمهيد لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم ضبط مالك مصنع الكمامات وتبين عدم حملة لترخيص.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.