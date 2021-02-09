«رواد النيل» تنتهي من تدريب 31 أخصائي تطوير أعمال بوزارة الشباب والرياضة

انتهت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري من تدريب 31 من موظفي وزارة الشباب والرياضة على كيفية تقديم خدمات ريادة الأعمال للشباب والخريجين وأصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة، وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري وهيئة الرقابة المالية ومنظمة العمل الدولية، وذلك من خلال برنامج تدريبي كامل حصل بمقتضاه المتدربون على شهادات أخصائين تطوير أعمال معتمدين.وقال اللواء إسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب في تصريحات له اليوم إن الوزارة أصبح لديها الأن كوادر بشرية مؤهلة لتقديم حزمة من الخدمات غير المالية المختلفة لدعم الشباب الراغب في إقامة مشروعات خاصة منذ مرحلة الفكرة وحتى مرحلة النضوج والتوسع.وأضاف أن كوادر وزارة الشباب والرياضة أصبح لديها القدرة على تقديم مختلف الخدمات غير المالية للشباب ومنها المساعدة على بلورة الأفكار وتأسيس المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة وإعداد دراسات الجدوى وإعداد الملفات الإئتمانية لتيسير الحصول على التمويل من الجهات المختلفة وغيرها من الخدمات المساعدة على تنفيذ واستمرارية وتوسع المشروعات.وأشار إلى أن أخصائيين ريادة الأعمال التابعين للوزارة سيكونون متواجدين من خلال مراكز الشباب لتقديم الدعم والمساعدة للشباب على تحويل الأفكار إلى مشرورعات وتحديد فرص نمو الأعمال وتحسين استراتيجيات التسويق والمنافسة والتحليل المالي وتنفيذ خطط العمل وأيضا المساعدة في إجراء أبحاث سوقية مكثفة تتضمن تتبع تطورات منتجات المنافسين واستراتيجيات التسويق.وأكد أن اهتمام وزارة الشباب والرياضة بريادة الأعمال يأتي في إطار توجه الدولة واستراتيجية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي ترتكز على دعم الشباب وتحفيزهم على الاتجاه للعمل الحر وخلق فرص العمل، بعيدا عن الانتظار للوظيفة، وبما يسهم في تحسين معيشة العديد من الفئات في مختلف المحافظات.من جهته.. قال الدكتور أحمد حسني مدير عام مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، أنه شهادة "أخصائي تطويرأعمال" تم تصميمها بشكل متكامل ومتوازن بهدف تأهيل كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات مراكز تطوير الأعمال، كما روعي فيه البرنامج التدريبي المقدم معالجة الجوانب المعرفية والإجرائية لإكساب المشاركين المهارات والاتجاهات الايجابية المتعلقة بريادة الأعمال.وأكد أن أخصائيين تطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة باتوا يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة لتقديم خدمات الدعم والارشاد للشباب ممن يرغب في تأسيس مشروعه الخاص كآلية فاعلة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بين الشباب.ولفت إلى الدور الذي قام به المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري في إنجاز عملية التدريب، والجهود المتميزة التي بذلها في إعداد وتصميم وتنفيذ برنامج شهادة أخصائي تطوير الأعمال وكذا دور منظمة العمل الدولية ليخرج البرنامج التدريبي بشكل متكامل وبمشاركة متميزة لمنظمة العمل الدولية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وآخرين، أسفرت عن حزمة من البرامج التدريبية بلغت 328 ساعة تدريبية تؤهلهم للحصول على شهادة أخصائي تطوير أعمال.