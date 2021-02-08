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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا يؤانس يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.. غدًا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:51 م
الأنبا يؤانس
الأنبا يؤانس
تريزة شنودة
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يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، صباح غد الثلاثاء، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.

ويشارك بصلوات القداس عدد محدود من اقباط الإيبارشية بالحجز المسبق قبل الحضور، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

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