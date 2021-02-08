تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

تجري نيابة ثان أكتوبر تحقيقات موسعة في مقتل حمادة الفقير، صاحب محلات كبابجي الفقير حيث قررت النيابة ندب الطب الشرعي تشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب الوفاة.كشفت مناظرة النيابة الأوّلية عن إصابة القتيل بطلقة في الرأس وكلفت النيابة الطب الشرعي باستخراج المقذوف، لبيان نوع العيار الناري وما إذا كان أطلق من سلاح آلي أو طبنجة.وكشفت التحقيقات عن أن وراء الواقعة خفراء بسبب رفضه عملهم لديه بالمزرعة الخاصة به وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.تلقى قسم شرطة أكتوبر ثان، برئاسة المقدم إسلام سمير إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية ووجود قتيل بنطاق القسم ووجه اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل حمادة الفقير صاحب مشويات "الفقير" متأثرًا بإصابته بطلق ناري.وعقب تلقي البلاغ أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وتحفظت على فوارغ الطلقات، وطلبت تحريات المباحث للقبض على المتهمين.