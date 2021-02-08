الأنبا توماس يترأس اللقاء الشهري لمجمع كهنة إيبارشية الجيزة

اجتمع صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بالآباء القمامصة وكهنة إيبارشيّة الجيزة والفيّوم وبني سويف، الإثنين، في الاجتماع الدّوريّ وذلك بمقر المطرانيّة بمدينة ٦ أكتوبر.

بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ في كابيلا الرّاعي الصّالح بالمطرانيّة، حيث ترأّس نيافته القدّاس وقدّم نيافته والآباء القدّاس من أجل كل المكرّسين والمكرّسات، ولا سيّما من يحتفلون بأعياد السيامة أو النذور الدائمة وعلى رأسهم غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، الذي يحتفل بالعيد الحادي والأربعين لسيامته الكهنوتيّة.

وفي عظته تأمّل نيافته في الفرق بين قلب الرّاعي الصّالح وقلب الأجير.

كما تم عرض الفيلم الخاصّ بوثيقة الأخوّة الإنسانيّة وتمّ النّقاش حول طُرُق تفعيل الوثيقة للمناقشة ولا سيّما بين الأنشطة المختلفة في الرعايا.

وناقش اللقاء آليّات تفعيل سنة القدّيس يوسف التي أعلنها قداسة البابا فرنسيس والتّأمّل في حياته... خصوصًا أنّه على الرّغم من قلّة الكلام على القديس يوسف في العهد الجديد إلا أن صدى القديس يوسف يمكن التّأمُّل فيه في كثير من الأوجه كالأسرة، العمل، الشّباب، الرّسالة، المسئوليّة، الصّمت.