رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا توماس يترأس اللقاء الشهري لمجمع كهنة إيبارشية الجيزة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:03 م
توماس عدلي
توماس عدلي
تريزة شنودة
طباعة
اجتمع صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بالآباء القمامصة وكهنة إيبارشيّة الجيزة والفيّوم وبني سويف، الإثنين، في الاجتماع الدّوريّ وذلك بمقر المطرانيّة بمدينة ٦ أكتوبر.
بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ في كابيلا الرّاعي الصّالح بالمطرانيّة، حيث ترأّس نيافته القدّاس وقدّم نيافته والآباء القدّاس من أجل كل المكرّسين والمكرّسات، ولا سيّما من يحتفلون بأعياد السيامة أو النذور الدائمة وعلى رأسهم غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، الذي يحتفل بالعيد الحادي والأربعين لسيامته الكهنوتيّة.
وفي عظته تأمّل نيافته في الفرق بين قلب الرّاعي الصّالح وقلب الأجير.
كما تم عرض الفيلم الخاصّ بوثيقة الأخوّة الإنسانيّة وتمّ النّقاش حول طُرُق تفعيل الوثيقة للمناقشة ولا سيّما بين الأنشطة المختلفة في الرعايا.
وناقش اللقاء آليّات تفعيل سنة القدّيس يوسف التي أعلنها قداسة البابا فرنسيس والتّأمّل في حياته... خصوصًا أنّه على الرّغم من قلّة الكلام على القديس يوسف في العهد الجديد إلا أن صدى القديس يوسف يمكن التّأمُّل فيه في كثير من الأوجه كالأسرة، العمل، الشّباب، الرّسالة، المسئوليّة، الصّمت.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

ليفاندوفسكي يتقدم لـ بايرن ميونخ على الأهلي

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

العثور على هيكل بشري عمره 4 آلاف عام جنوب ألمانيا

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
المزيد

الثقافة

بينهم عمر طاهر وأمل رضوان.. القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب

طلب من السادات عدم تعييني رئيسًا للهلال.. تفاصيل معركة رجاء النقاش والسباعي

غدًا.. «دار الكتب» تستضيف عرض حكي بالعرائس

فصل بسببها من جريدة الأخبار.. تفاصيل معركة رجاء النقاش مع العقاد