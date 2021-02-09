



أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9-2-2021

وشهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاعًا أمام التحفيز المالي وضغطت على الدولار، ليسجل السعر الفوري للذهب ارتفاع 0.1% إلى 1813.96 دولار للاوقية، كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة أيضا لتسجل 1815.50 دولار للأوقية.





ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.



متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية



وشهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاعًا أمام التحفيز المالي وضغطت على الدولار، ليسجل السعر الفوري للذهب ارتفاع 0.1% إلى 1813.96 دولار للاوقية، كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة أيضا لتسجل 1815.50 دولار للأوقية.ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم لسجل نحو 910 جنيهات، كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري، إلى نحو 796 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 682 جنيهًا.



سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22، وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 834 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 531 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 455 جنيهًا.



متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري



كما طرأت بعض التغييرات أيضًا على أسعار الذهب بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري اليوم، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 916 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 802 جنيه، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 687 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 916 جنيهًا.



وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، فشهدت أيضًا ارتفاعًا، ملحوظًا، لتسجل الفضة 0.6 % في المعاملات الفورية إلى 26.99 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر البلاتين 0.9 % مسجلا 1133.75 دولار، وصعد سعر البلاديوم 0.3 % إلى 2343.59 دولار للأوقية.



ومازالت أسعار الذهب تشهد حالة من الذبذبة وعدم الاستقرار ليسجل انخفاضًا جديدًا أمام الجنيه في السوق المحلي، مقابل ارتفاع الذهب العالمي ليسجل السعر الفوري للذهب ارتفاعًا 0.1% إلى 1813.96 دولار للأوقية.