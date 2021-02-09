رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9-2-2021

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:44 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
ياسمين محمود
طباعة
يرصد «الدستور» أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9-2-2021، وفقًا لآخر تحديثات السوق المحلي وكذلك سعر جرام الذهب عيار 21 فى سوق المصوغات الذهبية اليوم خلال التداولات الصباحية. 

ومازالت أسعار الذهب تشهد حالة من الذبذبة وعدم الاستقرار ليسجل انخفاضًا جديدًا أمام الجنيه في السوق المحلي، مقابل ارتفاع الذهب العالمي ليسجل السعر الفوري للذهب ارتفاعًا 0.1% إلى 1813.96 دولار للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9-2-2021


وشهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاعًا أمام التحفيز المالي وضغطت على الدولار، ليسجل السعر الفوري للذهب ارتفاع 0.1% إلى 1813.96 دولار للاوقية، كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة أيضا لتسجل 1815.50 دولار للأوقية.


ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم لسجل نحو 910 جنيهات، كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري، إلى نحو 796 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 682 جنيهًا.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء


وسجل سعر جرام الذهب عيار 22، وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 834 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 531 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 455 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري


كما طرأت بعض التغييرات أيضًا على أسعار الذهب بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري اليوم، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 916 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 802 جنيه، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 687 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 916 جنيهًا.

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، فشهدت أيضًا ارتفاعًا، ملحوظًا، لتسجل الفضة 0.6 % في المعاملات الفورية إلى 26.99 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر البلاتين 0.9 % مسجلا 1133.75 دولار، وصعد سعر البلاديوم 0.3 % إلى 2343.59 دولار للأوقية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

أول صورة من حفل زفاف معز مسعود وحلا شيحة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

زيادة جديدة في أسعار السجائر

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

علامات مميزة قد تدل على الإصابة بمرض الكبد الدهنى

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 9-2-2021

تطبيق كورى يحقق أرباحًا قياسية خلال أزمة كورونا

شفاء أكبر معمرة فى أوروبا من كورونا قبل عيد ميلادها الـ117

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

العين تصدر «ثلاثية اليهود» للكاتب كمال رحيم

قريبًا صديقى ماسود رواية جديدة للكاتب عبد الله السلايمة

«موسم الأوقات العالية» جديد ياسر عبد اللطيف عن الكتب خان

الجمعة.. افتتاح المعرض الفردى «تواصل» للفنان أحمد عثمان