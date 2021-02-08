رئيس وزراء السودان يتمسك بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي

جاء ذلك لدى لقاء حمدوك، اليوم، بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وفد ممثل لمبادرة تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، برئاسة أحمد الطيب زين العابدين، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وشدد حمدوك على ضرورة أن يكون المجلس مُكوَّنًا من جميع قوى الثورة من المكونات السياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية لن يكون بديلًا لمجلس تشربعي حقيقي يضطلع بمهام التشريع ومراقبة الأداء الحكومي وترسيخ قيم الديمقراطية.من جانبه، شدَّدَ زين العابدين على أن المجلس التشريعي حال تكوينه بالكيفية التي تُعبِّر عن أوسع قاعدة من قوى الثورة والمجتمع دون إقصاء أو إهمال لأحد سيُمكِّنهُ أن يصبح الجسم الذي يسهم في حمل وحماية الثورة، ويدافع عن أهدافها ويمثل المرجعية لها.