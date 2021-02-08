وكيل القوى العاملة: تطوير عزبة الهجانة سيعود بالنفع على المواطنين

أشاد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة ونائب رئيس حزب الحرية المصري، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعزبة الهجانة، أمس الأحد، مؤكدًا أن تطوير العزبة هو خطة عظيمة انتهجها الرئيس منذ أن تولى حكم البلاد لإعادة تعمير وبناء مصر الحديثة، كما أنه استثمار في بناء الإنسان المصرى البناء.وأوضح "مهني"، خلال البيان الصادر له، أن مشروع التطوير القائم بالعزبة لن يقتصر على نقل المواطنين وجذب الاستثمار فقط، بل يعنى إعادة صياغة للخدمات فى تلك المنطقة وتخطيط الصرف الصحى وباقى الخدمات بها بطريقة منظمة علمية تخدم الجميع وتنهى معاناتهم.وأضاف وكيل القوى العاملة، أن أى هجوم على مشروع تطوير عزبة الهجانة ليس مُثير الدهشة، خاصة أن الجميع اعتاد عليه ليُصبح مُسلسلًا متكررًا نشاهده كل يوم، ويأتي ذلك بسبب مكاسب المواطنين من مشروع تطوير عزبة الهجانة وإقامة المحور ونقل الأهالى، حيث إنه سيعود بالنفع على الجميع سواء المنطقة أو السكان أنفسهم أو البنية التحتية المصرية التي تشهد طفرة كبيرة على كل الأصعدة.