السعودية والعراق يبحثان العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة اليوم، نظيره العراقي فؤاد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية.وتناول اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا اليوم الإثنين، بمقر جامعة الدول العربية لمناقشة عدد من الملفات؛ أبرزها تعزيز التضامن العربي، وتطورات القضية الفلسطينية.وجاء الاجتماع الوزاري العربي بمبادرة كل من؛ مصر والأردن، حيث دعا الجانبان لعقد اجتماع حضورى طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 8 فبراير لبحث مختلف قضايا الأمن القومى العربي وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها.