إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

بدأت محافظة الجيزة هدم عقار فيصل المحترق المطل على الدائري، الذي اشتعل به النيران على مدار 7 أيام متتالية، بعد رفض طلب التصالح لعدم مطابقة العقار للاشتراطات الخاصة بقانون التصالح.وبدأ الهدم في الحوائط الواجهة الأمامية للعقار، وليس من الواجهة التي تطل على الدائري.وأمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها دون ترخيص حتى تاريخه.يذكر أن النيابة الإدارية أعلنت، السبت الماضي، عن عدة قرارات في القضية رقم 96 لسنة 2021، والمعروفة إعلاميا بحريق "عقار فيصل" أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.