انتخابات المحامين الفرعية.. أحمد محمود حسين نقيبا لجنوب أسيوط

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة جنوب أسيوط الفرعية.وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 4040 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 2313 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.وأعلنت اللجنة عن فوز أحمد محمود أحمد حسين نقيبًا لحصوله على 868 صوتا، وفوز ضياء الدين سالم محمد عن مقعد الشباب لحصوله على 507 أصوات.كما فاز بمقعد العضوية كل من:1- باهر محمد عبد الرحمن، 1174 صوتا.2- أحمد محمد هاشم، 1120 صوتا.3- عبد الحكيم علي عثمان، 942 صوتا.4- إبراهيم شلبي محمود، 906 أصوات.5- حسن أحمد حسن 827 صوتا.6- بكر عبد العزيز عبد الله، 767 صوتا.7- جمال عيد ثابت، 748 صوتا.بينما لم يوافق على الميزانية 1167 عضوا.