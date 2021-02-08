انتخابات «المحامين» الفرعية.. طارق عبد العظيم نقيبا لبني سويف

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة بني سويف الفرعية، وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 5159 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 2870 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة، فوز طارق عبد العظيم عبد الحليم محمد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1510 صوتا، وفوز أحمد حسني شاكر أبو زيد قمر، عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 637 صوتا.كما فاز بمقعد العضوية كل من:1- محمد مظهر حسن أبو الحسن 1369 صوتا.2- أحمد شعبان محمد محمد منصور 1368 صوتا.3- محمد فاروق محمد جابر 1217 صوتا.4- جمال ربيع عبد الوهاب عبد الناصر 1206 صوتا.5- إبراهيم شراقي عبد السلام عمار 1190 صوتا.6- محمد أحمد محمود علي 1163 صوتا.7- عبد القادر علي القاسم منشاوي 951 صوتا.8- عبد المنعم عبد الوارث علي 913 صوتا.بينما لم يوافق على الميزانية 1585 عضوا.