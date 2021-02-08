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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:28 م
عيد الام
عيد الام
اسماء منصور
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في هذا التوقيت يتوارد الكثير من الأسئلة حول موعد عيد الام 2021 والواقع أن الحديث عن عيد الام يتخطي مجرد كونه سؤال فهو اسمى الاحتفالات الإنسانية وأرقاها علي الإطلاق، ولا زال يشغل الكثير في وجدان المصريين وغيرهم من الأشخاص حول العالم.

وإن كان علي الصعيد الاجتماعي والإنساني بأن الام يحتفل بها كل يوم وليست بحاجه ليوم معين لتذكرها، ولكن هذا لا يمنع من إحضار هدية لها في هذا اليوم، وان يتم تخصيص يوم للخروج والإحتفال بها خاصة مما يقع بينه وبين والدته مسافات أو ممن ألهتهم مشاغل الحياة عن الإهتمام بها وإن كان الأصلح هو عدم الإنشغال عنها من الأساس مع الإحتفال بها أيضا في هذا اليوم وإحضار هديه لها.

موعد عيد الام 2021

وحيث يتسائل الكثيرون عن موعد عيد الام العام الجاري 2021 فإنه من المقرر أن يكون الإحتفال بيوم عيد الام الموافق تاريخ ٢١ مارس هذا العام مثل غيره من الأعوام الماضية.

معلومات عن عيد الأم:

_يرجع الإحتفال بعيد الام لحضارات العالم القديم حيث كان يتم الإحتفال به في اليونان ويسمي عيد كوبيلي، كما كان يتم الأحتفال بعيد الام في الحضارة الرومانية القديمة بإسم عيد هيريا، وفي أوروبا في العصور الوسطى عرف أيضا الاحتفال بعيد الام.

_وفي العصر الحديث يرجع الفضل في تخصيص عيد الأم إلي المؤلفة جوليا وورد هاوي التي اقترحت الإحتفال بعيد الأم في أمريكا عام 1872.

_في عام 1912 تم إتخاذ يوم عيد الام معطلة رسمية في الولايات المتحدة.

_وفي مصر والوطن العربي كانت بداية تخصيص يوم للإحتفال بعيد الام علي يد الصحفي المصري الراحل «علي أمين» مؤسس جريدة أخبار اليوم، حيث قام بإقتراح فكرة على أخيه مصطفى أمين في مقاله اليومي فكرة الاحتفال بعيد الأم.
 
وكتب مصطفى أمين وعلي أمين في عمودهما الشهير فكرة يقترحان تخصيص عيد للأم، وقوبلت فكرتهم بالتشجيع وتقرر أن يكون الإحتفال بعيد الام هو يوم 21 مارس.

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