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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كيف احتفل جوجل بالفنانة شادية في ذكرى ميلادها؟

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:20 م
جوجل تحتفل بشادية
جوجل تحتفل بشادية
شيماء حسين
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يدير الكثير من محبي الفنانة الراحلة شادية محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيف احتفل جوجل بالفنانة شادية في ذكرى ميلادها؟ والتي تعد من أكبر فناني الوطن العربي في العصر الحديث حيث قدمت مجموعة هائلة من الأفلام عبر مشوارها الفني، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة الراحلة عبر جوجل ونبذة عن مشوارها الفني.

احتفال جوجل بالفنانة شادية في ذكرى ميلادها

يصادف اليوم الاثنين 8 فبراير 2021 عيد ميلاد الـ 90 لواحدة من نجوم الفن الجميل التي تميزت بالرقة والأنوثة وهى الفنانة الراحلة شادية حيث قدمت العديد من الأفلام الرائعة خلال مسيرتها الفنية التي بدأت عام 1947 واستمرت حتى 1984 شاركت خلاله في قرابة 120 فيلما سينمائيا و 7 مسلسلات إذاعية و مسرحية واحدة وهى رايا وسكينة بالإضافة إلى مجموعة هائلة من الأغاني العاطفية وأغاني الأطفال و الأغاني الوطنية أبرزها يا حبيبتي يا مصر.

الأفلام التي شاركت فيها شادية 

اكتشف فاطمة أحمد كمال شاكر أو الفنانة شادية المخرج أحمد بدرخان الذي كان يبحث عن وجوه جديدة من خلال مسابقة تم الإعلان عنها في الصحف حيث لاحظ فيها من أول وهلة موهبتها الفنية الشاملة عقب غناءها وتمثيلها الذي نال إعجاب كافة المتواجدين في استوديو مصر وقتها حيث قامت بدور صغير في فيلم أزهار و أشواك وبعدها رشحها بدرخان للفنان محمد فوزي المشاركة بالدور الثاني في فيلمه العقل في أجازه الذي حقق نجاحا كبيرا مما جعل فوزي يستعين بها في أفلام أخرى كونت ثنائي فني مع الفنان كمال الشناوي حيث قدمت معا مجموعة هائلة من الأفلام أبرزها اللص والكلاب وقلوب العذارى ووداع في الفجر.

اعتزالها الفنانة الراحلة الفن 

قبل معرفة كيف احتفل جوجل بالفنانة شادية في ذكرى ميلادها؟ يجب أن نعرف قصة اعتزالها الوقوف أمام الكاميرات و احتجاجها عن الساحة الفنية وهى في الخمسين من عمرها حيث تفرغت إلى التقرب إلى الله والعبادات وتوفيت في 28 نوفمبر 2017 عن عمر يناهز 86 وخرجت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة وشارك فيها مجموعة من الفنانين والفنانات

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