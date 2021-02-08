النمسا تسجل 1057 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1057 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما وصل عدد متلقي اللقاح ضد فيروس "كورونا" حتى الآن إلى 307 آلاف و357 شخصا.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن اجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 424 ألفا و896 حالة وقد تعافى منها 403 آلاف و302 حالة، فيما توفى 8032 حالة، بينما يتواجد بالمستشفيات 1571 حالة منهم 278 حالة في العناية المركزة.وأشار البيان إلى أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: 43 في بورغنلاند، و69 حالة في كارينثيا، و274 في النمسا السفلى، و166 حالة في النمسا العليا، و78 في سالزبورج، و132 في ستيريا، و75 في تيرول، و33 في فورارلبرج وأخيرا العاصمة فيينا 187 حالة.