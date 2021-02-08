رئيس وزراء التشيك يؤكد حاجة بلاده للقاح الروسي «سبوتنيك v»

قال رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش، إن بلاده ترغب في أن يتم تسجيل اللقاح الروسي (سبوتنيك V) المضاد لفيروس "كورونا" لدى وكالة الأدوية الأوروبية.وأضاف بابيش - اليوم الاثنين -: "نريد تسجيل (سبوتنيك V) لدى الوكالة الأوروبية للأدوية، ولا نعلم هل سيتم التسجيل بسبب عدم توفر العدد الكافي من هذا اللقاح على خلفية الطلب المتزايد في العالم".وأوضح أنه يتلقى رسائل من مواطنيه تتضمن توصيات للسلطات بشراء لقاح (سبوتنيك V) لاستخدامه في جمهورية التشيك؛ لأن اللقاح الروسي آمن وأثبت فعالية عالية، قائلًا: "سننظر في هذه المسألة، فنحن نحتاج لقاحات الآن، في فبراير ومارس وأبريل".ولفت إلى أن بلاده من المفترض أن تحصل في الربع الثاني من هذا العام على 10.4 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة، مشيرًا إلى أن السلطات حاليًا في جمهورية التشيك، التي تطمح إلى تطعيم أكثر من 100 ألف نسمة يوميا، تعاني من نقص حاد في اللقاح.وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت، في وقت سابق، أن وزارة الصحة التشيكية بدأت بالفعل في دراسة المخارج القانونية لحل مشكلة استخدام (سبوتنيك V) بسرعة في البلاد، من دون تسجيله مسبقًا في الاتحاد الأوروبي.